Önce kalfa saldırdı, oğlu babasının hesabını sordu Eczane saldırısında gerçek ortaya çıktı

ÖZEL HABER

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir hasta yakınının, reçetedeki ilaç yerine muadilini veren eczacı kalfasını sopayla darp ettiği görüntülerin ardından farklı bir gerçek çıktı. Muadil ilaç verdiği için sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan eczacı kalfası Arif Fidan’ın, kendisine saldıran şahsın hasta babasını darp ederek eczaneden dışarı attığı öğrenildi. Kamuoyunda mağdur edildiği algısı oluşan eczacı kalfası Fidan’ın, 15 Ekim saat 14:00’de Meryem eczanesine giderek “neden muadil ilaç veriyorsun” diyen Zeynel Abidin Topak (76) isimli yaşlı adamı küfürler savurarak yaka paça dışarı attığı ve beton zemine düşürdüğü anların görüntüsü güvenlik kamerası ekranına saniye saniye yansıdı.

İKİSİ DE YANLIŞ

Yaşlı adam, eczacı kalfası Arif Fidan’ın önce kendisini darp ettiğini anlatırken, bunu duyar duymaz öfke krizine kapılarak olanların hesabını sormak isteyen oğlunun yaptıklarını da savunmadığını belirtti.

Zeynel Abidin Amca olay anını şöyle anlattı: “15 Ekim saat 2:00’de sürekli alışveriş yaptığım Meryem Eczanesi’ne gittim. Eczanede Arif Fidan ve 2 kadın çalışan vardı. Ben Arif Fidan'a ‘Bana neden muadil ilaç verdin oğlum, benim ilacımı tam olarak vermedin’ dedim. Ben, “Amca yanlışlık olmış, telafi ederiz’ demesini beklerken o bana birdenbire bağırarak ‘ben istediğim ilacı veririm lan’ dedi. Ben yine yumuşak bir dille, ‘rızam olmadan bana niye muadil ilacı verdin’ dedim. Tezgâhın arkasından kalkarak ağır küfürler etti ve üzerime yürüyerek beni darp edip dışarı attı. Ben 76 yaşında kalp, tansiyon ve şeker hastası bir adamım. Yakın zamanda ağır bir kalp ameliyatı geçirdim. Darptan dolayı yere düştüm ve başımı yere vurdum. Sırtımda, belimde, sağ kalçamda ve başım ağrılar oluştu. Ardından emniyete giderek şikayette bulundum ve darp raporu aldım” ifadelerini kullandı.

OĞLUM DUYDU DELİYE DÖNDÜ

Eczacı kalfasına yönelik oğlunun gerçekleştirdiği saldırıyı tasvip etmediğini belirten Zeynel Abidin Toprak, şunları söyledi: “Darp edildiğimi duyan oğlum, eczaneye Arif Fidan’la konuşmaya gitmiş. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumun yaptıklarını da tasvip etmiyorum. Ama bu olayda mağdur edilen benim. Meryem Eczanesi ve Arif Fidan, Eczacılar Odası’nı da arkasına alarak kendi başlattıkları bu olayı “Sağlıkta Şiddet” olarak yansıttı. Asıl şiddet gören ve mağdur olan benim. Tüm bu yaşananların asıl müsebbibi de eczacı kalfası Arif Fidan’dır!..

DARP EDİLEN KİŞİ “TOGG’ÇU DEDE” ÇIKTI

Öte yandan, eczanede darp edilen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Toprak, tanıdık çıktı. Toprak, TEKNOFEST Adana’da TOGG’un yeni modelini gördüğü için gözyaşı döken ve ilk model olan T10X kullancısı olduğunu söylediği görüntüleri sosyal medyada dolaşan kişi çıktı. Toprak, paylaşım rekorları kıran videoda TOGG’dan memnun olduğunu belirtmiş ve her şeyi ile Türk malı olduğu için bu aracı tercih ettiğini belirtmişti. Çekşm sırasında duygusal anlar yaşayan Toprak Dede, “Kızım biz neler çektik, biz tenekelerin içinde gezdik” diyerek, sesi titremiş ve TOGG’un yapılması için “Ömre bedel” ifadelerini kullanmıştı.