Önce kadınları darbetti şimdi ağaçları katletti

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Aylardır parklarının yıkılmaması için çaba sarf eden vatandaşlar mücadeleyi kaybetti. İBB ekipleri, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin karar aldığı karara rağmen Eyüpsultan’daki gençlik parkını yıkarak yerle bir etti. Akit, 26 Mayıs 2021 tarihli nüshasında, parkın bariyerlerle kapatmasına karşı çıkan yaşlı bir vatandaşın İBB ekipleri tarafından darp edilmesini “İmamoğlu’ndan kanlı dönüşüm” başlığıyla duyurmuştu.

Ağaçlar söküldü

İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen İBB’ye bağlı ekiplerle iş makineleri, afet ve acil durum toplanma alanı içerisinde yer aldığı bilinen parkın toprak zeminini kazmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Fatma Bozdağı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca parkta kalarak yıkıma engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Bozdağı, İBB ekiplerinin hiçbir kanun ve kuralı dinlemediklerini belirterek, “Sabah saat 8.00’de bunların gürültüsüyle uyandık. Biz yalvarıyoruz artık, bizim parkımızı, yeşil alanımızı bize geri versinler. Biz asla pes etmeyeceğiz, haklı mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Biz buraya bina dikilmesini istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. ‘Ağaç, ağaç’ diyerek Türkiye’yi ateşe verenler, burada yüzlerce ağaç katledildi. Ağaçların çatır çatır kırılma sesini ağlayarak izledik” açıklamasında bulundu.

Mahkeme ‘durdurun’ dedi

Gençlik Parkı’nın yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB’nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, dün açıkladığı kararla yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti. Mahkeme, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırmıştı.

Dönüşüm kanlı başladı

Geçtiğimiz mayıs ayında parklarının kentsel dönüşüm projesine dâhil edilmesine karşı çıkan mahalle sakinleri, temel atma töreninin yapılacağı alanın İBB ekipleri tarafından bariyerlerle kapatmasına karşı çıkmıştı. Program sonrası CHP’li Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen mahallelilere polis ve korumalar engel olmuştu. Bu sırada yaşanan arbedede Ayşe Topçu adlı bir vatandaş ağzından ve çenesinden yaralanarak yüzü kanlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akit, 26 Mayıs 2021 tarihli nüshasında, yaşlı bir vatandaşın İBB ekipleri tarafından darp edilmesini “İmamoğlu’ndan kanlı dönüşüm” başlığıyla duyurmuştu.