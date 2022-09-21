Önce ismini ezberletti sonra da… CHP’li Başkan'dan reklam kurnazlığı!

Yeni Akit Ankara

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilkokul öğrencilerine yemek dağıtıma projesini hayata geçirdi. Ancak minik öğrencilere dağıtılan yemek paketlerinin üzerine adını yazdırarak reklamını yapmayı ihmal etmedi. Gelen tepkiler üzerine ise reklamın da yeterli olduğunu düşündüğünden olacak, çark ederek yemek paketlerindeki ismini kaldıracağını açıkladı.

Paketin üzerine adım yazılmış

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, “İlkokul öğrencilerine öğlen sıcak yemek dağıtımımız bir ilktir. Sosyal devlet ilkesi gereğince okullarda beslenme, ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Paketin üzerine adım yazılmış. Çıkarıyoruz. Ben vergileriyle bu hizmetin asıl sahibi olan sevgili Çankayalılara teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak reklam faaliyetini masum göstermeye çalıştı.