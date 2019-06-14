Önce işini sonra eşini kaybetti
Diyarbakır’da HDP'li belediyesince işine son verilen işçinin eşi geçim sıkıntısı yüzünden canına kıydı.14 Haziran 2019 Cuma 12:58
Diyarbakır'da HDP'li Sur İlçe Belediyesi'nin işten çıkardığı işçinin eşi, ekonomik sebeplerden dolayı hayatına son verdi.
Alınan bilgiye göre, HDP'li Sur İlçe Belediyesi'nin 145 işçinin iş akdini sona erdirdiği kişiler arasında bulunan İlyas Hocaoğlu (42), işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadı.
Eşi uyurken canına kıydı
Uzun süre işine geri dönmeyi bekleyen Hocaoğlu'nun eşi Neşe Hocaoğlu ile arasında ekonomik sebeplerden dolayı sorunlar oluştu.
Yaşanan bu sıkıntılara dayanamayan Neşe Hocaoğlu (32), eşinin evde uyuduğu sırada hayatına son verdi.
Hocaoğlu'ndan geriye 1 ve 14 yaşlarında gözü yaşlı iki evlat kaldı.
Hocaoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında Yenişehir ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.
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