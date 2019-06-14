Önce işini sonra eşini kaybetti Diyarbakır’da HDP'li belediyesince işine son verilen işçinin eşi geçim sıkıntısı yüzünden canına kıydı.

Diyarbakır'da HDP'li Sur İlçe Belediyesi'nin işten çıkardığı işçinin eşi, ekonomik sebeplerden dolayı hayatına son verdi. Alınan bilgiye göre, HDP'li Sur İlçe Belediyesi'nin 145 işçinin iş akdini sona erdirdiği kişiler arasında bulunan İlyas Hocaoğlu (42), işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadı. Eşi uyurken canına kıydı Uzun süre işine geri dönmeyi bekleyen Hocaoğlu'nun eşi Neşe Hocaoğlu ile arasında ekonomik sebeplerden dolayı sorunlar oluştu. Yaşanan bu sıkıntılara dayanamayan Neşe Hocaoğlu (32), eşinin evde uyuduğu sırada hayatına son verdi. Hocaoğlu'ndan geriye 1 ve 14 yaşlarında gözü yaşlı iki evlat kaldı. Hocaoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında Yenişehir ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.