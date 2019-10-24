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Önce İngiltere şimdi de Meksika!Yol kenarında çok sayıda ceset bulundu

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir kamyonetin içerisinde bulunan 39 cesedin ardından Meksika'da da yol kenarında 9 cansız ceset bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:07
Önce İngiltere şimdi de Meksika!Yol kenarında çok sayıda ceset bulundu

Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında 39 kişinin cesedi bulunmuş, cesetlerin Çin vatandaşı olduğu öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:07
  1. meksika
  2. ingiltere
  3. guerrero
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YORUM YAZ

  • Ali ÇelikAli Çelik12 sa önce
    Cesedin canlı olduğu nerede görülmüş

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