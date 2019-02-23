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Önce fare zehiri içti, sonra bileklerini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçe merkezinde bir adam, fare zehiri içtikten sonra el bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:22
Önce fare zehiri içti, sonra bileklerini kesti

Bursa'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. O.D. hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlar içinde bulundu. Fare zehiri içip, ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:22
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. intihar girişimi

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