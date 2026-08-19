  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Menderes seçimi siyasi sonuçlara yol açtı: Yeni Parti’de 2 kritik istifa Her iki grubun lideri de hain darbe girişimini önceden biliyordu! Kuriş ve Kuytul’un ortak noktası dış bağlantıları! İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri 2 beton direğe 2 milyar TL! Ankara'nın 'yeni simgesi' olacaktı, çöplüğe döndü! Performansı alkış aldı! Bilal Erdoğan, TÜGVA finalinde herkesin dilinde olan ezgiyi söyledi Ülker’in yılın ilk yarı finansal sonuçları belli oldu En riskli meslek belli oldu! 13 milyon kişinin verileri incelendi HAVELSAN’dan öz kaynaklı bir proje daha! Sualtına milli teknoloji hamlesi: AVISTA Cüneyt Özdemir: Erdoğan vefalı bir insan
Gündem Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti
Gündem

Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balkonunda otururken elektrik akımına kapılınca dengesini kaybeden 35 yaşındaki Mustafa Acur, balkondan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Cide ilçesi Muna köyünde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda otururken henüz belirlenemeyen sebeple elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acur’un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!
Gündem

Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

Terör rejimi İsrail'in, Türkiye sınırındaki İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi...
Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi
Gündem

Yemiş, içmiş, gezmiş 400 milyonluk zarar vermişler: CHP’li Antalya dingonun ahırı gibi! ALDAŞ iddianamesi kabul edildi

Milletin cebindeki parayı lüks alemlerde, ziyafet masalarında ve birinci sınıf seyahatlerde fütursuzca ezip üstüne yüzde 15 kar payıyla kamu..
Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın
Gündem

Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın

Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23