Önce elektrik çarptı ardından balkondan düştü! Olay yerinde hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde balkonunda otururken elektrik akımına kapılınca dengesini kaybeden 35 yaşındaki Mustafa Acur, balkondan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Cide ilçesi Muna köyünde yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda otururken henüz belirlenemeyen sebeple elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acur’un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.