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Önce bileklerini kesti sonra da...

Kahramanmaraş'ta 4 ay önce bunalıma girince evinin penceresine çıkarakbileklerini kesen Emine K., bu defa bir inşaatın 7'nci katına çıkıp intihara kalkıştı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:36
Önce bileklerini kesti sonra da...

Olay, dün gece saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatın 7'nci katında Emine K.'yı görenler hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler kadının yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polislerin çabası sonrası Emine K. intihardan vazgeçerken, olay yerinde baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ambulansa taşındıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Emine K., geçen 22 Mart'ta da Yirmiikigün Mahallesi'nde apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe vermişti. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attıktan sonra pencereye çıkarak ekmek bıçağıyla bileğini kesmiş ve polislerin 4.5 saat süren çabasıyla ikna edilebilmişti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:36
  1. Kahramanmaraş
  2. Olay
  3. İntihar

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