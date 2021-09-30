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Yerel Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü
Yerel

Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından önce bıçaklanan ardından silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 05:49:00 -
Önce bıçakladı sonra silahla vurarak öldürdü

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta K.B. (40) adlı şahıs ile Ali Mülayim (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası K.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ali Mülayim'i bıçakladı. Zanlı K.B. kanlar içinde kalan ve kaçmaya çalışan Ali Mülayim'e bu kez tabanca ile ateş açtı.

Yapılan ihbarla kavganın yaşandığı yere ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Mülayim, olay yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Mülayim, sevk edildiği hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olay sonrası kaçan K.B.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

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