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Yerel

Önce araba çarptı, sonra dayak yedi

Sivas'ta birkaç kişi tarafından kovalanan şahsa önce araba çarptı, ardından kovalayan kişiler tarafından dövüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:39:00 -
Önce araba çarptı, sonra dayak yedi

Sivas'ta yer alan Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddialara göre iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kovalanan şahıs bir anda yola fırladı. Trafiğin aktığı sırada yola fırlayan şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce yüksekliğe fırladıktan sonra yere düştü.

Yerde acılar içerisinde kıvranan şahısa bir darbede kovalandığı kişilerden geldi. Şahıs kaçtığı iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

O anlar ise şans eseri otomobil içerisinde sosyal medyada canlı yayın yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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