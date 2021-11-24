Önce akıl verdi! Alman malı Can Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan formül istedi

Küresel finans çeteleri Türkiye'ye kur operasyonu düzenleyerek faizi istedikleri seviyeye getirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek için harekete geçti. Muvazeneden yoksun bir biçimde seyreden döviz kuru söz konusu çetelerin Türkiye'ye düzenledikleri operasyonu kanıtlar nitelikteydi.

Aynı çete, sokaktaki piyonlarını sahaya sürerek Türkiye'de 'sokak hareketleri' başlatmak için de emri verdi. İstanbul ve Ankara'da bir grup yaygaracı, ''hükümet istifa'' sloganlarıyla gezmeye başladı.

Bütün bu olaylara paralel nitelikte bir gelişme de vatan haini Can Dündar'ın sosyal medyadan hırlaması oldu.

Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan firari hain, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na önce akıl verdi sonra formül istedi.

Ağzından "demokrasi" ifadesini düşürmeyen Alman malı Can Dündar, yaptığı çağrılarda ise demokrasiye olan nefretini kusuyor. Son olarak Twitter'dan açıklama yapan Can Dündar, provokatörlerin sokağa dökülmesinden bahsederek Kılıçdaroğlu'na "CHP’nin, Erdoğan eleştirisi ve #SandığıGetir çağrısının ötesine geçmesi lazım." diyerek akıl verdi.

Bu ifadelerini bir adım öteye taşıyan firari vatan haini, sokağa çıkacak olan provokatörlerin korunup kollaması için CHP liderinden “Getirmiyorum” dediğinde ne yapacağını, halk sokağa döküldüğünde nasıl koruyacağını açıklaması gerekiyor(du)." sözleriyle formül istedi.