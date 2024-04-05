'Önce ahlak' diyen Yeniden Refah'ın Genel Başkanvekili Aydal ile tek gecelik ilişki rezaletinin sahibi Karabat Sözcü TV'de yan yana!
'Önce ahlak ve maneviyat' sloganı atan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Kadir gecesinde Sözcü TV canlı yayınında tek gecelik ilişki rezaletinin sahibi Özgür Karabat ile yan yana yer aldı.
Dün CHP'nin yayın organı Halk TV'de canlı yayına çıkan Doğan Aydal'ın bugünkü adresi de Sözcü TV oldu.
Yeniden Refah Partisi'ndeki misyonunu sürdüren Aydal, CHP'ye yönelik tek bir eleştiride bulunamadığı Sözcü TV ekranında da iktidarı hedef aldı.
Riyakarlığın resmi!
"Önce ahlak ve maneviyat" sloganı atan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın, CHP Kongresi’nde tanıştığı bir kadınla o gece bir evde buluşan ve bu buluşmasından sonra ahlak dışı iddialarla gündeme gelen Özgür Karabat ile yan yana Sözcü TV ekranında yer alması "riyakarlık" şeklinde yorumlandı.
Aynur Doğan adlı kadın, “Özgür Karabat bana tecavüz etti” iddiasını ortaya atmış Karabat'ın da şantaja uğradığı öğrenilmişti.
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