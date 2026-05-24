Onca rezillik utandırmamıştı! Dilek İmamoğlu: Tarifsiz bir utanç içindeyim!
Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına tepki gösterdi. CHP içerisinde yaşanan onca rezillik ve skandal karşısında bir gün bile utanmayan İmamoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı karşısında tarifsiz bir utanç içinde olduğunu söyledi.
Yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kararın yalnızca CHP’yi ilgilendirmediğini belirten İmamoğlu, yaşanan süreci “ülke adına büyük bir kırılma ve demokrasi ayıbı” olarak değerlendirdi. İmamoğlu, “Demokrasimiz ve ülkem adına derin bir üzüntü, ciddi bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim” dedi.
CHP’ye kayyum atanmasının, Türkiye’de demokrasinin ciddi bir baskı altına alındığının açık göstergelerinden biri olduğunu savunan İmamoğlu, bunun yalnızca bir partiye değil, milyonlarca seçmenin iradesine yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını vurguladı.