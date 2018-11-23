0553 313 94 23

Onazi hastaneye kaldırıldı

Antrenmanda boynunun üzerine düşen Onazi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 18:32
Onazi hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman sırasında futbolculardan Ogenyi Onazi, hava topu mücadelesinde Murat Cem Akpınar ile çarpışması sonucu boynunun üzerine düştü. Boynundan sakatlanan Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Onazi'nin boynunda hafif hassasiyet olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri de teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı diledi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:32
  1. Karaman
  2. antrenman
  3. Onazi
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da havacılık buluşması
    1. İstanbul'da havacılık buluşması
    2. AK Parti Karabük belediye başkan adayı..
    3. Bahçelievler’de ‘Yedikardeş’ de aday..
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    5. Yarık dudak anomalisi
    6. Gençler gönüllü eğitmenlerinin..
    7. ABD, teröristleri değil Türkiye’yi..
    8. Hakem Hüseyin Göçek'in eşi sosyal..
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni..
    10. "Yapabilirsin" belgeselinin ilk halk..
    11. Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncu..
    12. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    13. "Ülkem sağ ayağım olup, beni tamamlıyor"
    14. Fuat Oktay rakam verdi: 16 yılda 9.2..
    15. Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i..
    16. AK Parti Hakkari belediye başkan..
    17. AİHM’de hukuk değil haçlı siyaseti hakim
    18. Ali Şahin ve İrem Yaman'a büyük onur
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...