Ona da bu görevi vermişler! Laikçiler Diyanet'e saldırırken Fatih Altaylı boş durmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AK Parti'ye oy topladığını ileri süren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yine zırvalarla dolu bir yazı kaleme aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin sürekli olarak "laiklik" vurgusu yaptığını ancak diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sahaya sürerek hükümete destek aradığını iddia eden Altaylı, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da türlü vesile ile kaybedilen oyları devşirmek için Diyanet devreye sokulmuş" dedi.

Mil Diyanet Sen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "fare" diyerek hakaret eden CHP yandaşı Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'i hedef alarak dinden çıkmakla suçladığını yazan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı içinde örgütlü Mil Diyanet Sen adlı bir sendika, bir gazeteciyi, Yılmaz Özdil’i hedef alıyor, dinden çıkmakla suçluyor ve din adamlarına cenazesinin camilere alınmamasını, duasının okunmamasını buyuruyor. Buna karşı, laik kesimin gösterdiği tepki ise komik. 'İslam'da aforoz etmek yoktur. Diyanet Hristiyan kilisesi kafasına sahip' diyorlar. Doğru İslam’da 'Aforoz etmek' yoktur ama beteri vardır. Ona da 'Tekfir etmek' denir. Bir kişinin dinden çıktığını iddia etmektir."

Tekfir etmenin DEAŞ gibi terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olduğunu ve kafaları kesilenlerin büyük bölümünün tekfir edilenler olduğunu söyleyen Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı karalamaya çalıştı.