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'On binlerce masum insanın öldürülmesine seyirci kalamayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:34
'On binlerce masum insanın öldürülmesine seyirci kalamayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da gerçekleştirilen zirve sonrası Türkiye'ye dönüş yaptı. Erdoğan, Twitter adresi üzerinden toplantıyla alakalı mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik"

Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.

"Zirveye atfedilen önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor"

Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor.

"Sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemler teröristlerin ekmeğine yağ sürer"

Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.

"On binlerce masum insanın öldürülmesine seyirci kalamayız"

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.

"İdlib meselesi Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir"

İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.

"Milli güvenliği zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulmalı"

Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.

"Kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz"

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:34
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