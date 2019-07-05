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On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti

Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya Balon Festivali’ni izlemek için on binlerce kişi Paşabağlar’a akın etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:09
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti

Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya Balon Festivali’ni izlemek için on binlerce kişi Paşabağlar’a akın etti.


Türkiye’nin ilk balon festivalinin üçüncü gününde 11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katılımı balonlar Paşabağlar’dan havalandı. Paşabağlar’da yapılacak görsel şöleni izlemek için dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi festival alanına akın etti. Sıcak hava balonlarının hazırlanışından itibaren meraklı gözlerle balonları izleyen yerli ve yabancı turistler burada balonlar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Pasha Balloons Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, 180 balon ile festivalin devam ettiğini söyledi. Aydoğan, “Balon festivalinin üçüncü gününde Avanos ilçesine bağlı Paşabağlar’ı mevki’indeyiz. Peribacalarının yanından sıcak hava balonlarımız kalkmaya devam ediyor. 15 şekil balon ve daha önce defalarca söylediğimiz gibi her gün uçan 150 balon ile toplam 180 uçan balon ile bugün ev sahipliğini Paşabağlar’ı yaptı. Festivale olan ilgi oldukça yoğun. İlgi gördüğümüz kadarıyla dün Ürgüp, bugün Paşabağlar’da oldukça fazla var. Özellikle sosyal medyada da diğer festivaller arasında en öne çıkan festivaller arasında olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.


Kapadokya Balon Festivali bu akşam Ürgüp’te Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde Aydın Kurtoğlu konseri ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:09
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