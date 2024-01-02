'On binlerce insan açlıktan kıvranıyor!'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Sözcüsü Adnan Ebu Hasene Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, işgalcilerin yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimine 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinden bu yana, ilk kez bu hafta insani yardımların ulaşmaya başladığını belirtti.

Orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzeydeki bölgelere yaklaşık bir haftadır, gıda maddesi taşıyan günlük 5 ila 7 tır girdiğini aktaran Ebu Hasene, yardımların bölgedekilerin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığına işaret ederek, "On binlerce insan, açlıktan kıvanıyor." dedi.

Bu yardımların bölgedeki gıda ve insani gereksinimlerin ancak yüzde 7'sini karşılayabildiğini dile getiren Ebu Hasene, yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Bir haftadır yardımların yalnızca bir gün ulaştırılamadığını bunun da siyonist ordusu tarafından yardım konvoyuna ateş açılması nedeniyle sekteye uğradığını belirten Ebu Hasene, konvoylara ateş açılsa da yardımları ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO