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Yerel Omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Yerel

Omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, omzuna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:59:00 -
Omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin parka götürdüğü çocuk, omzuna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeliz ve Necmi A. çifti 2 yaşındaki çocukları B.A. ile birlikte Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na gezmeye gitti.

Çocuk, parkta oynarken omzuna nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir mermi isabet etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan B.A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 

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