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‘Omuz Omuza’ futbol turnuvası başladı

Akademi Liseler Arası Omuz Omuza Futbol Turnuvası’nın üçüncüsü Gebze ve Dr.

09 Nisan 2019 Salı 13:16
‘Omuz Omuza’ futbol turnuvası başladı

Akademi Liseler Arası Omuz Omuza Futbol Turnuvası’nın üçüncüsü Gebze ve Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise takımlarının başlama vuruşu ile başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise öğrencileri için “Omuz Omuza Futbol Turnuvası” düzenledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva çerçevesinde maçlar oynanmaya başladı. 18 takımın yer aldığı turnuvada ise öğrenciler tarafından hazırlanan anlamlı pankartlar beğeni kazandı. “Kardeşlik” duygusunun ön plana çıkartılmasının hedeflendiği turnuvada en çok beğeni alan soysal mesajın sahibi olan takıma büyük ödül verilecek. Bunun yanı sıra turnuvada yardımseverliği vurgulamak için en çok asist yapan öğrenciye de ödül verilecek. Turnuvanın finali 16 Nisan tarihinde oynanacak.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:16
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