Omuz neden ağrır?

Omuza yakın olan sırt ve boyun eklemlerinden kaynaklanan ağrılar da omuza yansıyabilir. Safra kesesi, pankreas ve kalp gibi organların fonksiyonlarındaki bozulmalar da omuzda ağrıya neden olabilir.

OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ:

Tendinit: Omuzun etrafında ’’ tendon’’ adı verilen kas kirişleri bulunur. Bu kirişler kası kemiğe ya da başka bir dokuya bağlar. Tendonların mikrobik olmayan iltihaplarına ‘’ tendinit’’ adı verilir. Çoğunlukla zorlanma sonucunda ortaya çıkan tendinitte, tendon yırtılmaları da oluşabilir.

Bursit: Omuzun etrafında, harekete bağlı oluşan sürtünmeleri azaltmakla görevli içi sıvı dolu kesecikler bulunur. Bu keseciklere ‘’bursa’’ adı verilir. Omzun aşırı kullanımı sonucunda, bu yastıkçıkların mikrobik olmayan iltihaplarına Bursit adı verilir.

DONUK OMUZ:

Omuz hareketlerinin tamamen kısıtlanmasıdır. Omuzun çevresinde yer alan yumuşak dokuların iltihabı sonucunda oluşabileceği gibi, uzun süre hareketsiz kalmak da nedenlerden biridir.

SIKIŞMA SENDROMU:

Omuz çevresinde bulunan tendonlar kemik dokusu arasına sıkışarak ağrıya neden olur.

YARALANMA:

Daha önce omuz eklemlerinde meydana gelen çıkma ya da yaralanmalar, kolun kaldırılmasında ya da çeşitli fiziki aktivitelerin sonucunda ağrıya neden olabilir.

ARTRİT:

Artrtin birçok türü olmasına rağmen çoğunlukla eklemde yıpranma sonucunda şişlik ve ağrı görülür.

Yukarıdaki gibi çeşitli rahatsızlıkların sonucunda ortaya çıkan ağrıları azaltmak için çoğu kişi omuz hareketlerinden kaçınır. Bu durum, omuzdaki yumuşak dokuların kasılmasına veya sertleşmesi neden olurken aynı zamanda ağrının devam etmesine ve omuz hareketinin kısıtlanmasına neden olur.

Omuz ağrısının en önemli nedeni gündelik hayatta çeşitli aktiviteler ile omzun zorlanmasıdır. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte tendonlarda zayıflama görülür. Bu nedenle yaşlı kişilerin fiziksel aktivitelerinde çok daha dikkatli olması, ağır hareketlerden kaçınması gerekir.

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