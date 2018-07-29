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Omuz atma kavgasında 18 yaşındaki genç hastanelik oldu!

İstanbul Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç 5 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:54
Omuz atma kavgasında 18 yaşındaki genç hastanelik oldu!

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:54
  1. Esenyurt
  2. omuz atma kavgası
  3. linç girişimi
  4. hastanelik edildi

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