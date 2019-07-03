OMÜ’ye tramvay seferleri başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü tramvay seferlerinin cuma sabahı başlayacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3’üncü etap OMÜ kampüs içi raylı sistem hattının tamamlandığını belirterek, "Üniversite içerisindeki tramvay seferlerimizi cuma sabahı başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

SAMULAŞ ve Büyükşehirin en görkemli yatırımı

Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) bünyesinde hizmet veren OMÜ-Tekkeköy arasındaki 29 kilometrelik raylı sistem hattının OMÜ 3’üncü etabı ile birlikte 35 kilometreye ulaştığını belirten Başkan Mustafa Demir, "Samsun hafif raylı sistem hattı, ana hat güzergâhı 1’inci etap, 2’nci etap ve son olarak OMÜ kampüsü içerisine kadar ulaşan 3’üncü etap ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin ve SAMULAŞ’ın en önemli, en görkemli yatırımlarından ve en önemli ulaşım hizmetlerinden birisi haline gelmiştir" diye konuştu.

Cuma günü hizmete girecek yeni hat ile birlikte doğudan batıya istasyon sayısının 43’e yükseldiğini hatırlatan Başkan Mustafa Demir, "6 kilometrelik OMÜ kampüs içi hattında bu yeni istasyonlar; Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak adlandırıldı. Yeni istasyonlarımızla birlikte hastalarımız, hasta yakınlarımız, akademik ve idari personel ve kıymetli öğrencilerimiz, Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ile BESYO, Sağlık Bilimleri, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne kolaylıkla ulaşım sağlayabileceklerdir. Yeni hattımız şimdiden üniversitemize ve Samsunumuza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

140 milyon liralık tasarruf

SAMULAŞ yöneticileri ile birlikte yaptıkları planlamayla yeni OMÜ kampüs içi hattında mevcut kapasiteyi kullandıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Yeni hat planlandığında yaklaşık 11 yeni tramvayın alımı öngörülmüştü. Oysa yeni planlamayla tek bir araç satın almadan mevcut kapasiteyi kullanmaya karar verdik. Her bir tramvayın yaklaşık 2 milyon avroluk bir maliyeti olduğu düşünüldüğünde toplamda 22 milyon avro yani yaklaşık 140 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olduk. OMÜ’ye, ulaşım bakımından ayrıcalık kazandıracak bu hattımız sayesinde tüm akademik ve idari personel, on binlerce öğrencimiz, hastalarımız, hasta yakınlarımız daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olacak. Bu yatırımın başlamasına öncülük edenlere, tamamlanmasında emeği geçenlere ve işletmesini sağlayacak yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Öte yandan, SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada ise yeni hat ile ilgili şu bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı:

"OMÜ kampüs içi raylı sistem hattımız 5 Temmuz Cuma günü sabah saat 06.15’te hizmete girecek. OMÜ içerisinden 14 dakikada bir sefere çıkan tramvaylarımız, Belediyeevleri’ne kadar ulaşacak. Halen mevcut ve aktif olan OMÜ İstasyonu’ndan hareket eden tramvaylarımız ise direkt Tekkeköy ilçesine kadar seferlerine devam edecek. Karşılıklı şekilde, Tekkeköy’den hareket eden tramvaylarımız da OMÜ İstasyonu’na kadar yolcu taşıyacak. Belediyeevleri’nden hareket edecek tramvaylarımıza binen yolcularımız ise OMÜ Kampüs içerisine kadar seyahat edebilecek."