0553 313 94 23

Ömürlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri Kadınlar Hali’ne veda etmeye hazırlanıyorlar

Yarım asırdan fazladır hizmet veren Kadın Hali’nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması esnafı üzüyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Ömürlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri Kadınlar Hali’ne veda etmeye hazırlanıyorlar

Yarım asırdan fazladır hizmet veren Kadın Hali’nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması esnafı üzüyor. Tahliye işlemlerinin bu yılın Eylül ayı içinde başlanması beklenen Kadınlar Halinin yerine aslına uygun yenisi yapılacak.


Trabzon’un Pazarkapı Mahallesi’nde yaklaşık 65 yıldır kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları “Kadınlar Hali” kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor. Ömürlerinin büyük bir kısmını Kadınlar Halinde sattıkları sebze ve meyvelerle sayesinde evlerinin geçimini sağlamaya çalışan kadınlar, buranın yıkılacak olmasının kendilerini son derece üzdüğünü söylüyorlar.


Tahliye edilmeleri durumunda kendilerine yer gösterilmesini bekleyen kadınlar ömürlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri Kadınlar Hali’nde sattıkları sebze ve meyveler sayesinde hem evlerini geçindirdiklerini hem de çocuklarını okuttuklarını ifade ettiler.


Yaklaşık 44 yıldır Kadın Halinde sebze sattığını belirten 68 yaşındaki Zehra Yurtsever, “44 senedir buradayım. Burada sebze satmaya başladığım zaman çevremde pek bir şey yoktu. Soğan pazarı vardı. Sonradan burada şemsiyeler yaptılar sonra da üzerini kapattılar. Ben de buradan bir tezgah aldım. Sebze satıyoruz. İlk başladığımda salatalık satmıştım. O zamanlar günde 6 çuval salatalık satardık şimdi 1 torbayı 1 haftada bile satamıyoruz. Yakında burası kapanacak. Yıkılacağını senelerdir diyorlar ancak şimdi kesin yıkacaklar. Burada iyi kötü uzun yıllarımız geçti. Evimizi buradan sattığımız ürünlerle geçindirdik. Şimdi yıkılacak olmasıtabi ki bizi üzüyor” dedi.


Fatma Yurtsever de, 35 yıldır geçimini Kadınlar Halinden sağladığını belirterek yeni yer yapılana kadar kendilerine yer gösterilmesini istedi. Çocuklarını buradan kazandığı para ile okuttuğunu belirten Yurtsever, “35 yıldır burada çalışıyorum. Geçimimi buradan kazandığım parayla karşılıyorum. Çocuklarımı buradan kazandığım parayla okuttum. Burasının yakılmasını istemiyorum. Trabzon’un en büyük ve en önemli pazarı burası. İstanbul’dan Almanya’dan gelenler burasını bilip geliyor. Bizi mağdur etmesinler bize bir yer göstersinler. Biz de burada geçimimizi sağlıyoruz. Ekmek paramızı kazanmak için buradayız. Burada fabrika yok, iş yeri yok dolayısıyla geçimimizi buradan sağlıyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Şimdi yıkılacak olması bizim için büyük üzüntü. Soğan ekmek yedim çocuklarımı buradan kazandığım parayla okuttum. Burada iyi ya da kötü anılarımız oldu. Bizi mağdur etmesinler bize bir yer yapsınlar ekmek paramızı kazanalım” diye konuştu.


Öte yandan Kadınlar Hali’nin Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılarak aslına uygun bir şekilde yeniden aynı bölgede inşa edileceği, buradaki kadın esnafların da mağdur olmaması için de kendilerine Kadınlar Halinin hemen batısında geçici bir yer tahsis edildi. Tahliye işlemlerine bu yılın Eylül ayında başlanacağı belirtilirken yeni yerin 1 yıl sonra hizmete girmesi bekleniyor. Yaklaşık 9 milyon 300 bin TL’ye mal olması beklenen yeni Kadınlar Halinin, özellikle çatısı ahşap makas olup ihale kapsamında sökülerek bakımı yapılacak ve yeni yerinde konuşlandırılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’e üç yeni park
    1. İzmir’e üç yeni park
    2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    3. Bakan Soylu açıkladı: Felaket..
    4. Geçmişten yeterince ders almadık! Hâlâ..
    5. Aşure günü ne zaman 2019?
    6. Akköprü deresine düşen inek itfaiye..
    7. (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat..
    8. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği..
    9. Roman çocuklar, Venezuelalı sanatçı..
    10. ABD'de elektronik sigara alarmı
    11. Barajlar drone ile koruma altında
    12. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden..
    13. KYK yurt ve burs başvuruları başladı..
    14. Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi..
    15. İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı
    16. EGO Spor Kulübü’ndenBaşkent’te ilk..
    17. İlk hacı kafilesi yurda geldi
    18. Mersin’de 4. kattan düşen çocuk..
    19. Başkan Kayda: “Yeni dönemde Salihli..
    20. Kato Dağı piknik yeri oldu
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz