Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevi nedir?

Geçtiğimiz günde bir yarışma programında soru olarak çıkan omurilik soğanı gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından merak edildi. Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanı görevi nelerdir? Omurilik soğanı işlevi nedir?

Sinir sistemi kendi içinde ayrılır. Bunlar:

– Beyin

– Beyincik

– Omurilik soğanı

– Omurilik olarak bilinir.

Omurilik soğanı, beyin ile omurilik arasında bulunur ve beyin ile diğer organlar arasındaki bağlantıya sebep olur. Beyne giren bütün sinirler öncelikli olarak omurilik soğanından geçer.

Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezi olarak bilinir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrolü omurilik soğanındadır.