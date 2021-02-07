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Sağlık Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevi nedir?
Sağlık

Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevi nedir?

Bir yarışma programında soru olarak ekrana çıktıktan sonra vatandaşlar omurilik soğanı nedir? Araştırmaya başladılar. Peki omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevi nedir? İşte omurilik soğanı hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:58:00 -
Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevi nedir?

Geçtiğimiz günde bir yarışma programında soru olarak çıkan omurilik soğanı gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından merak edildi. Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanı görevi nelerdir? Omurilik soğanı işlevi nedir? 

Sinir sistemi kendi içinde ayrılır. Bunlar:

– Beyin

– Beyincik

– Omurilik soğanı

– Omurilik olarak bilinir.

Omurilik soğanı, beyin ile omurilik arasında bulunur ve beyin ile diğer organlar arasındaki bağlantıya sebep olur. Beyne giren bütün sinirler öncelikli olarak omurilik soğanından geçer.

Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezi olarak bilinir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrolü omurilik soğanındadır.

 

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