Ömür boyu kanser riski yaşama tehlikesi

Uzmanlar, bir yaşına kadar yumurtaları (*) normal anatomik yerine yani torbasına inmeyen çocukların anne babalarını uyarıyor: İlaç tedavisiyle miniğin yumurtası torbaya inmez. Boşa zaman geçirmeyin! Hekime gidin. Ameliyat gerekir. Dahası, ameliyat olsa bile bu çocuklarda kanser riski ömür boyu bitmez..

Uyarıdaki vehamete bakar mısınız? Sizin bir ihmaliniz, çocuğa ömür boyu kanserle yaşama korkusu tehlikesi getiriyor.

Erken doğumlarda yüzde 30, zamanında doğumlarda ise yüzde 3 oranında testisler torbada olmayabiliyor. Bu oran çocuk bir yaşına geldiğinde yüzde 1'e iniyor.

Bir veya iki testisin yerinde olmaması durumu, bir yaşına kadar beklenebilir.

Eğer çocuk bir yaşına geldiğinde testis hâlâ torbaya inmemişse, mutlaka ameliyat gereklidir.

İnmemiş testisin cerrahi tedavisi dışında uygulanan ilaç tedavisinin artık 3 yaşından önce yapılması tavsiye edilmiyor.

3 yaşından küçüklerde ilaç tedavisi yapılırsa testis üzerinde olumsuz etkileri oluyor.

Bu yöntem, 3 yaşına kadar ameliyat olmayıp, özellikle iki taraflı inmemiş testisi olan erkek çocuklarda denenebilecek bir tedavi yöntemi..

İlaçla vakit kaybetmenin alemi yok

Anne ve babalar, bu konuda doğumdan itibaren dikkatli olmalı ve şüphe durumunda mutlaka bir yaşından önce ilgili uzmana başvurmalı..

Çocuk bir yaşındayken ilaçla vakit geçirilmemeli, mutlaka ameliyat edilmelidir.

Testisin anatomik yerine inmemesinin iki önemli olumsuz etkisi oluyor. Bunlardan birisi testisin sperm üreten hücreler üzerindeki olumsuz etkisi, diğerinin de kanser gelişme riski

Çocuk bir yaşında ameliyat olup testis torbaya indirildiğinde iktidar fonksiyonu üzerinde olumsuz etki oluşmaz.

Fakat kanser gelişme riski, ameliyat olsa bile ortadan kaybolmuyor.

Çocuk, ameliyat olduktan sonra dahi testisi belli periyotlarla kontrol edilmeli.. Ayrıca çocuk erişkin yaşa geldiğinde kendini bu konuda kontrol etmesi için uyarılmalı..

Bazı çocuklarda testis torbaya inmiştir ama muayene sırasında veya herhangi bir dokunmayla kasığa kaçabilir.

Bunu inmemiş testisten ayırt etmek gereklidir. Çünkü bu durumda çocuğun gereksiz ameliyatı söz konusu olacaktır.

(*) Bunun adı 'taşak'tır. Türkçe'dir. 'Husye' de denir. Nedense bunlar kaba oluyor, "testisleri" dersek kimsenin gıkı çıkmıyor. Bir toplumun kendi dilini "kaba" bulup elâlemden kelime kullanması nasıl bir aşağılık duygusudur, bu da ayrı bahis..