'Ömrümüz su taşımakla geçti' Vatandaştan CHP'li belediyeye büyük isyan!

Muğla'nın, tatil cenneti ilçesi Marmaris'te, Atatürk Barajı'nın ortalama doluluğu yüzde 70 iken kırsal mahalleler susuzluk çekiyor. Bazı mahallelere de hala su şebekesi döşenemedi.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz ve Mikail Zeybek'in haberine göre, yıllardır bir türlü çare bulunamayan su sıkıntısı, kırsal mahallelerde çileye dönüştü. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Kaledibi mevkiinde, vatandaşların musluğundan aylardır su akmıyor.

30'a yakın hanede şebeke suyu yok. 21. yüzyılda susuzluk çeken köylülerin, ihtiyacını giderdiği kuyularda da su tükendi. Temel ihtiyaçlarını bile gideremeyen köylülerin bahçelerindeki meyve ve sebzeler kurudu.Susuzluktan kırılan köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verdi. Belediye ise köylülerin yardım çağrısına kulak tıkadı.

Yetkililerden umudu kesen köylüler, traktör kiralayıp haftanın belli günlerinde tankerle su getirterek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Mahalle sakinlerinden 9 yaşındaki İnci Demirtaş, yaz tatili boyunca ellerinde kovalarla su taşıdıklarını anlatarak, "Ömrümüz su taşımakla geçti" dedi. 13 yaşındaki ablası İpek Demirtaş ise "Bıktık artık su taşımaktan biz de insanız. Şebeke suyu getirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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HER SEÇİM DÖNEMİ 'ÇÖZÜYORUZ' PROJESİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mart 2019'da 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı. 2019'da uygulamaya başlanacağı açıklanan projeden, 4 yıldır hala eser yok.

Yerel seçim dönemleri verdiği sözü unutan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, içme suyu projesinin 18 Ağustos'ta ihalesinin gerçekleştirileceğini ve ihale sonucuna göre en kısa sürede projenin yapımına başlanacağını duyurdu.

Projeyle Atatürk Barajından mahallelere su aktarımı sağlanacak 52 bin metre içme suyu hattının yanı sıra 3 içme suyu deposu, 3 terfi merkezi ve 8 maslak yapılacak.