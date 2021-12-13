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Dünya Omicron'un ortaya çıktığı Güney Afrika'da Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
Dünya

Omicron'un ortaya çıktığı Güney Afrika'da Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Omicron'un ortaya çıktığı Güney Afrika'da Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 00:16:00 - 2021-12-13 00:21:02
Omicron'un ortaya çıktığı Güney Afrika'da Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın Covid-19’a yakalandığı bildirildi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Ramaphosa’nın hafif semptomları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ramaphosa’nın erken saatlerde Cape Town'daki eski Başkan Yardımcısı FW de Klerk'in onuruna düzenlenen Devlet Anma Töreni’nden ayrıldıktan sonra kendini iyi hissetmemeye başladığı ve test yapıldığı aktarıldı.

Sorumluluklarını başkan yardımcısına devretti

Açıklamada, "Aşıları tam olan Başkan Ramaphosa, Cape Town'da kendini tecrit ediyor ve önümüzdeki hafta için tüm sorumlulukları Başkan Yardımcısı David Mabuza'ya devretti” denildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa

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