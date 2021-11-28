Omicron virüsü belirtileri neler?  Nu varyantı daha mı tehlikeli?

Güney Afrika mutasyonu belirtileri neler? Güney Afrika’da ortaya çıkan ve hızla pek çok ülkeye yayılan omicron virüsünün belirtileri merak ediliyor. Henüz ülkemizde görülmeyen 30’u aşkın mutasyonun bulunduğu omicron bir diğer adıyla Nu varyantının daha tehlikeli olup olmadığı, aşılardan kaçıp kaçmadığı araştırılıyor. Omicron varyantı nasıl anlaşılır?