Omicron virüsü belirtileri neler? Nu varyantı daha mı tehlikeli?
Güney Afrika mutasyonu belirtileri neler? Güney Afrika’da ortaya çıkan ve hızla pek çok ülkeye yayılan omicron virüsünün belirtileri merak ediliyor. Henüz ülkemizde görülmeyen 30’u aşkın mutasyonun bulunduğu omicron bir diğer adıyla Nu varyantının daha tehlikeli olup olmadığı, aşılardan kaçıp kaçmadığı araştırılıyor. Omicron varyantı nasıl anlaşılır?
Tüm dünyada omicron varyantı korkusu yaşanıyor. Güneş Afrika’da ortaya çıkan ve hızla pek çok ülkeye yayılan varyant için Dünya Sağlık Örgütü “Endişe verici” olarak açıklamasında bulundu. Delta varyanta göre daha hızlı yayıldığı ileri sürüldü. Peki, omicron varyantının belirtileri nelerdir?
Omicron virüsü belirtileri neler? Nu varyantı daha mı tehlikeli?
Güney Afrikalı doktor Coetzee, varyantın "olağan dışı ancak hafif" olduğunu açıkladı.
Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini vurguladı.
Dr. Coetzee, hastalığın 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının şu anda evde tedavi gördüğünü kaydetti.