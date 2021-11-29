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Sağlık Omicron varyantı daha mı tehlikeli? Nu varyantı aşılardan kaçıyor mu?
Sağlık

Omicron varyantı daha mı tehlikeli? Nu varyantı aşılardan kaçıyor mu?

Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü? Güney Afrika’da ortaya çıkan ve kısa sürede yediden fazla ülkeye sıçrayan yeni varyantın daha tehlikeli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Nu varyantı daha mı tehlikeli? Omicron varyantına aşı işe yaramıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 11:46:00 -
Omicron varyantı daha mı tehlikeli? Nu varyantı aşılardan kaçıyor mu?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüsün ortadan kaybolması umut edilirken yeni bir varyant ortaya çıktı. 32 ayrı mutasyonu içerisinde barındırdığı belirtilen mutasyon ise kaygıya yol açtı. Peki, yeni varyant daha mı tehlikeli?

Omicron varyantı daha mı tehlikeli? Nu varyantı aşılardan kaçıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor" denildi.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

DSÖ, ayrıca Omicron'un, Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Tüm dünyada yaygın şekilde uygulanan koronavirüs aşılarının bu varyanta etkisi merak ediliyor. Aşı geliştiren firmalar ise Nu varyantına karşı aşıların ne kadar etkili olduğunun en az 100 gün içerisinde yapılan testler sonucunda ortaya çıkabileceğini duyurdu.

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