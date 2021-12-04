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Gündem Omicron varyantı 1964 yılında film olarak yayınlanmış
Gündem

Omicron varyantı 1964 yılında film olarak yayınlanmış

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve telaşlandığı Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili esrarengiz bir iddia ortaya atıldı. İddiada Omicron varyantının aslında daha önceden biliniyor olduğu hatta 1964 yılında filmi dahi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 10:02:00 -
Omicron varyantı 1964 yılında film olarak yayınlanmış

1960’larda çekilen bir film, pandeminin bir sonraki aşamasının ne olabileceğini gerçekten öngördü mü? Yoksa tamamen başka bir şeye mi dayanıyor? İşte 1964 Omicron hakkında bilmeniz gerekenler. 1964 tarihli bir Omicron filmi var ama merak etmeyin! Bu film koronavirüs varyantı öngörmedi. En son varyant, adını Yunan Omicron harfinden almıştır ve aynı zamanda bir İtalyan bilimkurgu filminin adıdır. Omicron filmi de tıpkı korona virüs gibi görünmez bir tehdide odaklanıyor.

Ama konu olarak tamamen farklı. Ugo Gregoretti tarafından yönetilen filmde, dünya gezegenini tanımak için bir dünyalının bedenini alan ve ırkının dünyayı tamamen ele geçirmeyi başardığı bir uzaylının hikayesine odaklanılıyor. Bu proje, Venedik Uluslararası Film Festivali’nin 24. yılında aday gösterildi ve Gaetano Quartarato, Mara Carisi ve Renato Salvatori’nin katılımıyla gerçekleşti. Korona virüsün bir türlü yakamızı bırakmadığı ve sürekli yeni varyantlar çıkmaya başladığı düşünüldüğünde bu tarz haberin sürekli karşımıza çıkması olağan.

 

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