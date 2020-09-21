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Ekonomi Ömer Yıldırım, boyner.com.tr ve Morhipo’nun CTO’su oldu
Ekonomi

Ömer Yıldırım, boyner.com.tr ve Morhipo’nun CTO’su oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:27:23 -
Ömer Yıldırım, boyner.com.tr ve Morhipo’nun CTO’su oldu

İSTANBUL (AA) - Boyner’in dijital kanalları boyner.com.tr ve Morhipo’nun teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı (CTO) görevine Ömer Yıldırım getirildi.

Boyner açıklamasına göre, kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde deneyimler kazanan Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Mühendislik derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.

Daha önce de 2015-2016 yılları arasında Morhipo bünyesinde görev alan Yıldırım, profesyonel kariyerine Tikle’de başladı. Sırasıyla Foreks, VRS Corporation, Sahibinden.com, Doğuş Teknoloji, Hürriyet Emlak, Tatilbudur.com’da çalışan Yıldırım, ardından Yolcu360’da CTO ve aynı şirket bünyesinde danışma kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Son yıllarda e-ticaret yatırımlarını güçlendirerek online perakendede başarı ivmesi yakalayan Boyner Ailesi’ne geri dönen Ömer Yıldırım, Morhipo ve boyner.com.tr Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Yıldırım, Morhipo ve boyner.com.tr’nin Türkiye’nin lider online moda ve yaşam tarzı markaları olma hedefine ve stratejik büyümesine katkı sağlayacak.

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