Ömer Uzunoğlu’nun ilk kitabı yayınlandı

Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu’nun ilk kitabı olan ’Farkında mısın’ isimli 128 sayfalık kitap çıktı.

Yüzleşme Yayınları tarafından hazırlanan, ’Akşamüstü Yazıları’ alt başlığıyla çıkan kitabın editörü Mehtap Karakaya Yörük, Yayın Yönetmeni ise Haldun Şeker. Uzunoğlu, çeşitli konulardaki özlü sözlerinden oluşan kitabı hakkında şu bilgileri verdi; "Toplumdaki farklı kesimlerin eksikliklerine dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla sosyal medya mecralarında yıllardır kısa, çarpıcı sözler paylaşmaktayım. Yaklaşık üç yıldır da Facebook’da akşam saat 18’de benzeri sözler yayınlamaktayım. Bu anlamlı sözlerim; dostlarım, arkadaşlarım ve beni tanıyanlarca büyük ilgi ile karşılanıp her akşam yayınlanması merakla beklenince bunları bir kitap altında toplamak fikri meydana geldi. Sağ olsun, Türk Dili ve Edebiyatçısı Mehtap Karakaya Yörük bu yazılarımı gözden geçirip konularına göre tasnif etti. Sonuçta onun editörlüğünde şu an elinizde bulunan ilk kitabım ortaya çıktı" dedi.

Uzunoğlu kimdir?

Kayserili olan Kişisel Gelişim Uzmanı, yazar, iş adamı Ömer Uzunoğlu, Türkiye’nin birçok yerinde konferans ve seminerler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu başkan veya yönetici olarak aktif görev aldı. Çeşitli gazete ve dergilerde bin beş yüz civarında makale ve köşe yazısı yayınlandı. 1994’den beri farklı TV kanallarında ekonomi ve kişisel gelişim üzerine programlar yapan Uzunoğlu’nun ikinci kitabı da hazırlık aşamasında.