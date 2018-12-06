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Ömer Selim Alan kimdir nerelidir?

Ömer Selim Alan AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı olarak açıklanmasıyla birlikte Zonguldaklıların AK Parti adayı Ömer Selim Alan’ın kim olduğunu araştırıyor. K Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürüten Ömer Selim Alan kimdir? Ömer Selim Alan nereli? Ömer Selim Alan kaç yaşında? Ömer Selim Alan biyografisi.

06 Aralık 2018 Perşembe 12:59
Ömer Selim Alan kimdir nerelidir?

Ömer Selim Alan AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı olarak açıklanmasıyla birlikte Zonguldaklıların AK Parti adayı Ömer Selim Alan’ın kim olduğunu araştırıyor. K Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürüten Ömer Selim Alan kimdir? Ömer Selim Alan nereli? Ömer Selim Alan kaç yaşında? Ömer Selim Alan biyografisi.

Ömer Selim Alan kimdir?

AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, bölgede ikamet eden birçok kişinin sorguladığı isim oldu. 1979’da Zonguldak’ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli STK ve Odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7

Alaplı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.4

AK Parti % 45.6

MHP % 3.6

SP % 2.3

Çaycuma 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.1

AK Parti 46.8

MHP % 3.1

SP % 2.0

Ereğli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44.1

CHP % 43.5

MHP % 7,1

Gökçebey 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.6

CHP % 31.3

MHP % 17.3

SP % 1.9

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:59
  1. Zonguldak
  2. Kocaeli
  3. Ömer Selim Alan kimdir?
  4. Ömer Selim Alan ak parti zonguldak belediye başkan adayı

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