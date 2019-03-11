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Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent meydanı kazandıracağız”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, rakip belediye başkan adayının son günlerde takındığı siyaset tarzını eleştirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent meydanı kazandıracağız”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, rakip belediye başkan adayının son günlerde takındığı siyaset tarzını eleştirdi.


Kara propaganda yalan ve iftira üzerine kurulu siyasetin ne Kuşadası’na ne de Kuşadası halkına hiçbir şey kazandırmayacağını vurgulayan Ömer Günel, “Ben bu yarış içinde asla kirli siyaset yapmayacağım. Ben Kuşadası’nın 30 yıldır çözülmeyen sorunlarını çözmek için bu göreve talip oldum. Ben projelerimle varım. Ben yeniliğin ve geleceğin temsilciyim” dedi.


CHP adayı Ömer Günel Kuşadası’nın yeni bir kimliğe kavuşacağını belirterek, “Kent meydanları insanların bir araya gelip sosyal, kültürel, ekonomik gibi ihtiyaçlarını giderdikleri alanlardır. Bu alanlarda ortak hareket etme, aynı eylemleri gerçekleştirme vb. durumlar ortak kent kimliğinin ve kültürünün oluşması açısından son derece önemlidir. Kuşadası’nın en büyük eksikliklerinden biri de bugüne kadar yapılamamış olan bir kent meydanıdır. Planladığımız kent meydanı; belediye hizmet binası, belediye dükkânları, Yunus Emre Parkı (Dutlu Park) ve Sait Gürpınar Türk Büyükleri Parkı alanlarının tamamını içine alan ve kuzeyde jandarma ve okul binalarına kadar yaslanan toplam 18.841 metrekare alanda inşa edilecektir. Bu projenin içinde yer alacak olan yer altı otoparkı, mevcut haklar korunarak ticari alanlar, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, etkinlik ve afet toplanma alanları ile Kuşadası’nın birçok eksikliği giderilmiş olacaktır. Bu meydan Kuşadası’nın hem aynası hem de belleği olacaktır.” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:35
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