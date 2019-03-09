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Ömer Günel, Kuşadalı kadınlara yönelik projelerini KUİKAd ile paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası İş Kadınları Derneği ‘KUİKAD’ı ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Ömer Günel, Kuşadalı kadınlara yönelik projelerini KUİKAd ile paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası İş Kadınları Derneği ‘KUİKAD’ı ziyaret etti.


Ömer Günel’i dernek başkanı Av. Birgül Öner ve dernek üyeleri karşıladı. Günel, “Belediye olarak kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik pek çok projemiz var. Bugün buraya kadın ve çocuklarımız ile ilgili projelerimizi anlatmaya projelerimize desteğinizi istemeye geldik.” dedi.


Bazı projelerin büyükşehir belediyesi ile ortak olarak yapılacağını belirten Ömer Günel bunların başında kadın kooperatiflerinin geldiğini söyledi. Günel, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın kadın olmasının yadsınamayacak bir faydası var. Kentimizin kadınlarına daha fazla istihdam yaratarak hem aile hem de kent ekonomisine katkı saplamaları öncelikli konumuz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile kadın kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz.Ürünlerine alım garantisi vereceğiz. Ayrıca Kuşadası Belediyesi olarak kooperatifler dışında kalan köylü kadınlarımızın ürettikleri doğal ürünleri satmaları için bir köylü pazarı kuracağız. Asgari ücretle çalışan dar gelirli ailelerimizin çocukları için düşük ücretli belediye kreşleri açacağız.” dedi.



Bunlara ek kadın ve çocuklara yönelik projelerini anlatan Ömer Günel Kuşadası’nın Laik, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kadınlarının da elini taşın altına koymasını istedi. KUİKAD üyesi kadınlardan seçimden sonra özellikle kadına yönelik projelere katkı sağlamalarını beklediğini söyleyen Günel; KUİKAD’ın bu projelere destek vermesini isteyerek dernekten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:05
  1. doğa

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