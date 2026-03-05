  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşı Starlink ve yapay zeka araçları kazanacak Milli güvenliğe büyük tehdit Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu… Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması meclis gündeminde Bu haber başlığı utanç kaynağı! Müslümanlar Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya giremiyor! TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar! CHP'li başkan bıçaklandı! ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı MSB’den flaş açıklamalar Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz
Spor Ömer Faruk Yurtseven’den ters köşe: Yeni adresi herkesi şaşırttı
Spor

Ömer Faruk Yurtseven’den ters köşe: Yeni adresi herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ömer Faruk Yurtseven’den ters köşe: Yeni adresi herkesi şaşırttı

Basketbol dünyasında herkes Ergin Ataman'ın yanından ayrılan dev pivotun Avrupa devlerine imza atmasını beklerken, o rotayı bambaşka bir kıtaya kırdı. İşte Ömer Faruk Yurtseven'in şaşırtan "NBA bileti" operasyonu...

Yunan devi Panathinaikos ile yollarını ayıran milli basketbolcu, Avrupa’dan gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle itti; NBA hayali için sürpriz bir imza atarak radikal bir karar aldı.

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers oldu.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Ömer Faruk Yurtseven'in yeni takımı belli oldu,

Jake Fischer'ın haberine göre Yurtseven, NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers ile sözleşme imzaladı.

NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları giyen G-League'de de Oklahoma City Blue ve Sioux Falls Skyforce takımlarında oynayan 27 yaşındaki pivotun Avrupa'dan bir çok takımın kendisiyle ilgilenmesine rağmen bu sürpriz imzasının nedeninin NBA takımlarının dikkatini çekmek ve yeni sezonda bir NBA takımıyla sözleşme imzalamak olduğu belirtiliyor.

Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu
Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu

Spor

Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu

Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!
Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!

Spor

Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!

İzmir'de dev randevu! Karşıyaka Basketbol evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor
İzmir'de dev randevu! Karşıyaka Basketbol evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor

Spor

İzmir'de dev randevu! Karşıyaka Basketbol evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Spor

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek
Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek

Otomotiv

Ana sponsorluk anlaşması imzalandı TOGG'dan basketbol milli takımına destek

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Spor

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor

FIBA Dünya Kupası, İstanbul’da
FIBA Dünya Kupası, İstanbul’da

Gündem

FIBA Dünya Kupası, İstanbul’da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23