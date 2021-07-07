Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesi HDP'lileri gaza getirdi!

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Terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. FETÖ sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesini değerlendiren HDP'li Beştaş, "Meclis bu geçen 3 ayda AYM kararını beklemeliydi. Çünkü devam eden bir yargı süreci vardı. Bildiğiniz üzere AYM 15’e sıfır oy birliği ile siyaset yapma hakkı ve düşünce özgürlüğü başlıklarında ihlal kararı verdi." dedi.

'Vekilliği iade edilmeli'

FETÖ sevici Gergerlioğlu'nun vekilliğinin iade edilmesi gerektiğini söyleyen Beştaş, "Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizin derhal vekilliğinin iade edilmesi gerekiyor. Bize göre tabii ki her zaman vekil idi, bugün de vekil, cezaevindeyken de vekilliği devam ediyordu. Ancak resmi olarak usül açısından bir an önce bu okumanın yapılması gerekiyor. AYM’nin kararında aynı zamanda bu kararın TBMM Başkanlığı’na gönderilmesi hususu da özel olarak yer aldığı için şu an Meclis'e ulaşmış olması gerekiyor." dedi.

Tahliyesi bütün HDP'lileri gaza getirdi!

Meral Danış Beştaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu vesile ile mahkeme kararlarını dinlemeyen iktidar ve ortağına çağrı yapmak istiyorum; bizim iki vekilimiz daha Leyla Güven ve Musa Farisoğulları haksız ve hukuka aykırı bir kararlarla vekillikleri düşürülmüştü ve şu anda Musa Farisoğulları vekilimiz Diyarbakır, Leyla Güven vekilimiz ise Elazığ cezaevinde tutuluyor. AİHM Demirtaş kararında derhal serbest bırakılması gerektiği yönündeki karar da dikkate alınmadı bugüne kadar. Kendisinin de bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Tabii ki cezaevlerinde rehin tutulan diğer bütün arkadaşlarımızın bu karar kapsamında ve ışığında hepsinin tutukluluğunun ve hükümlülüğün tamamen siyasi kumpasın neticeleri olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Tekrar Gergerlioğlu vekilimize hoş geldiniz diyorum."