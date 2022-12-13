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Spor Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'da büyük şok! Kötü haber geldi
Spor

Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'da büyük şok! Kötü haber geldi

Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya'ya giden Ömer Faruk Beyaz beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Stuttgart'dan Almanya 2. Ligi'ne transfer olan genç isim oradan da gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 12:59:00 - 2022-12-13 13:04:32
Ömer Faruk Beyaz'a Almanya'da büyük şok! Kötü haber geldi

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve gelecek yıllara damga vurması beklenen 19 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra yollarını ayırmış ve Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile anlaşma sağlamıştı. Fakat orada beklenileni veremeyen genç oyuncu 2. Lig takımlarından Magdeburg'a kiralandı.

İstediğini bulamadı

Yeni takımında da forma şansı bulamayan Ömer Faruk Beyaz, 4 karşılaşmada sadece 69 dakika forma şansı bulabildi. Sezon sonunda yeniden Stuttgart'a dönmesi beklenen 19 yaşındaki oyuncunun, kiralık sözleşmesi feshedildi ve erkenden kulübüne geri döndü.

Stuttgart: "Ömer Faruk Beyaz'a kulüp arıyoruz"

Stuttgart'tan yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'ın takımla yeniden antrenmanlara çıkmaya başladığı fakat kendisine kulüp arandığı ifade edildi. Stuttgart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor."

Alman kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın güncel bonservis bedeli 700 bin euro civarında.

Kaynak: Haber7

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