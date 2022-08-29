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Spor Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hangi takımları çalıştırdı?
Spor

Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hangi takımları çalıştırdı?

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi. Peki, Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hangi takımları çalıştırdı kariyeri

Yeniakit Publisher
2022-08-29 19:47:00 -
Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hangi takımları çalıştırdı?

MKA Ankaragücü teknik direktörlüğüne Ömer Erdoğan getirildi. Peki, Ömer Erdoğan kim kaç yaşında?

Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hangi takımları çalıştırdı?

Ömer Erdoğan 3 Mayıs 1977'de Almanya Kassel'de dünyaya geldi. Altyapı kariyerine FC St.Pauli'de başlayan Erdoğan, 1996'da profesyonel kariyerine adım attı. Ömer Erdoğan 1998'de Erzurumspor'a imza attı. Diyarbakırspor, Galatasaray ve Malatyasphor formaları giyen Ömer Erdoğan 2016'da Bursaspor'a imza attı. 2013 yılına kadar Bursaspor forması giyen Ömer Erdoğan, A Milli Futbol takımı formasını da terletti.

Ömer Erdoğan 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Eskişehirspor, Bursaspor, Tuzlaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Erdoğan, 2020'de Karagümrük'ün başına getirildi. Ardından Hatayspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan, Ankaragücü ile anlaştı.

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