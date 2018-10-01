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Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma çağrı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, uluslararası topluma insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede ülkesine destek olması çağrısı yaptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:41
Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma çağrı

Sudan parlamentosunun yeni dönem açılış oturumunda konuşan Beşir, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele konusunda Sudan'a daha çok destek vermesini istedi.

Beşir, ülkenin geleceği ve vatandaşların güvenliğinin korunması için yabancı varlığının kontrol altına alınmasına yönelik çabaları iki katına çıkardıklarını söyledi.

Sudan'ın "bölgenin istikrarı ve kalkınmasında güvenilir bir ortak" olduğunu belirten Beşir, Güney Sudan'da barış anlaşmasının imzalamasında ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışan tarafların bir araya gelmesinde önemli rol üstlendiklerini ifade etti.

Beşir, tüm bunların öncelikle çevredeki Afrika ve Arap ülkeleriyle, ardından birçok Avrupa devleti, Türkiye, Rusya, Çin'le ilişkilerinde Sudan'ın bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, Sudan'ın büyük uğraşılarının ardından geçen ay Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da barış anlaşmasına imza atmıştı. Orta Afrika'daki silahlı grupların temsilcileri de geçen ay Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in ara buluculuğunda başkent Hartum'da yapılan görüşmenin sonunda barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Sudan'da 750 bine yakın sığınmacı bulunuyor

Sudan, son yıllarda ikiye katlanan insan ticaretine karşı mücadele veriyor. Organize çetelerin yürüttüğü insan kaçakçılığı faaliyetleri doğu sınırındaki Etiopya ve Eritre'den kuzeydoğudaki Libya sınırına dek uzanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'da 750 bine yakın sığınmacı bulunuyor. Hartum hükümeti ise ülkedeki sığınmacı sayısının yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğunu belirtiyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:41
  1. Ömer el-Beşir

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