Ömer Döngeloğlu vefat mı etti? | Ömer Döngeloğlu neden vefat etti?
Ömer Döngeloğlu koronavirüsten mi vefat etti? Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Pek çok kişi “Ömer Döngeloğlu’nun sağlık durumu” , “Ömer Döngeloğlu son dakika” , “Ömer Döngeloğlu vefat mı etti?” , “Ömer Döngeloğlu öldü mü?” , “Ömer Döngeloğlu koronavirüsten mi öldü?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. İşte detaylar.
Ömer Döngeloğlu vefat mı etti? | Ömer Döngeloğlu neden vefat etti?
Döngeloğlu bir süredir Başakşehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Acı haber bugün geldi. Koronavirüse yakalanan Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi.
Ömer Döngeloğlu kimdir?
Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.