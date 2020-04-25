İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Döngeloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve Başakşehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü açıklandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Ömer Döngeloğlu kimdir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Ömer Döngeloğlu kimdir, nerelidir?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu eserleri:

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr