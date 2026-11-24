Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitim haklarının korunması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla gerekli bütün iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan duyuruda, "Öğrencilerimizin mevcut alan, dal ve eğitim durumları, eğitim haklarının korunması, eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları dikkate alınarak yürütülecek süreçte, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. KAYNAK: HABER HÜRRİYETİ