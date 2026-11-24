AVUKATTAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, Mannaş'a sorular yöneltti. Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını, sivillerin kendi canlarını tehlikeye atarak müdahale ettiğini ve devletin kurtarma ekiplerinin yeterli müdahaleyi gerçekleştiremediğini ileri sürdü. Soruları yanıtlayan Mannaş, geminin saat 11.56'da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13'te yapıldığını söyledi. Limandan 7-8 kişinin, Sahil Güvenlik'ten ise 5 kişinin ifadesinin alındığını belirten Mannaş, kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını kaydetti.Ersözer, Kıyı Emniyeti'nin kurtarma ekibinden hiç kimsenin çalışmalara katılmadığını, kurtarmanın yalnızca Sahil Güvenlik tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterden iki kişinin gemiye ulaşarak kurtarmaya yardımcı olduğunu belirten Mannaş'a karşılık Ersözer, bu kişilerin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü öne sürdü. Mannaş ise avukata, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi. "SUÇLAMA KAMUOYU BASKISIYLA DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI Ersözer, zanlılara yöneltilen suçlamanın "kasten adam öldürme" olarak değiştirilmesinin kamuoyu baskısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan Ersözer, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yeleklerinin kullanılması konusunda yönlendirmede bulunduğunu ileri sürdü.Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın kendilerine yardım etmediği yönünde beyanlar bulunduğunu, hiçbir yolcunun mürettebatın yardımcı olduğuna ilişkin beyanda bulunmadığını söyledi.