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Gündem Ömer Çelik'ten sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi
Gündem

Ömer Çelik'ten sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi

Yeniakit Publisher
2024-07-21 20:04:00 -
Ömer Çelik'ten sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir." dedi.

Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı.

Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."

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