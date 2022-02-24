Ömer Çelik'ten Rusya açıklaması: Cumhurbaşkanımız...

AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde süreç yürütülmüştür. En başından beri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağımızı ifade ettik. 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir yandan NATO, bir yandan Rusya ile ilişkilerimiz var. Güçlü bir NATO üyesi olarak tutumumuz devam edecek. Rusya'nın bu saldırgan tutumdan vazgeçmesi için diplomatik girişimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan tahliyeler ne zaman başlayacak?

Çelik, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Bugün bir vatandaşımızın videosu yayınlandı. Diplomatik misyonlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın hizmetinde. Oradan ayrılmak vatandaşlarımız için şu an bir şey yapılamıyor. Hava güvenliği sağlandığı zaman tahliyeler olacak.

Karadeniz'in güvenliği kapsamlı şekilde değerlendirildi." dedi.

"Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi"

Çelik, "Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi. Devletimiz tüm senaryolara hazır şekilde çalışıyor. Ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyonlar yapılacaktır. Avrupa Birliği'nin sadece kınama üreten bir mecra olduğu görüldü. Bir here daha Avrupa'nın siyasi vizyon ve kapasiteden yoksun olduğu gözler önüne serildi.

Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bir kere daha bu eylemden vazgeçmesi gerektiğini altını çizerek söylüyoruz." diye konuştu.

AB'ye tepki!

Ömer Çelik, "Avrupa Birliği'nin sadece kınama üreten bir mecra olduğu görüldü. Bir kere daha Avrupa'nın siyasi vizyon ve kapasiteden yoksun olduğu gözler önüne serildi." ifadelerini kullandı.