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Gündem Ömer Çelik'ten Pençe Kilit Operasyonu mesajı
Gündem

Ömer Çelik'ten Pençe Kilit Operasyonu mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:11:00 -
Ömer Çelik'ten Pençe Kilit Operasyonu mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Pençe- Kilit Operasyonu"na ilişkin, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz." paylaşımında bulundu.

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