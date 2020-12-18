Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Milli irade düşmanı bir şahıs

18 Aralık 2020 Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından Cami cemaatine seslenerek koronavirüse ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00'da başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum." diye konuştu.

'Milli irade düşmanı bir şahıs'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

'Avrupa her geçen gün ırkçılık girdabına sürükleniyor'

İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göçmen Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetlerevi'nde düzenlenen 'Göçmenler Kurulu' toplantısında konuştu. Bakan Soylu, "Göçmenler bugün kişisel özgürlüklerinin çiğnenmesi ile birlikte akıl almaz zulümlerle karşı karşıya kalıyor. Ne acıdır ki göçmen karşıtlığı, bugün Avrupa'da toplumlarına sunabilecekleri bir vizyonları olmayan popülist liderlerin temel siyasal stratejisi haline gelmiştir. Bu kısır döngü Avrupa'yı göç yönetiminde bir çözümsüzlükle ırkçılık girdabına sürüklemiştir." dedi.

Süleyman Soylu, ülkemizdeki misafirlerimize ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Sınır komşusu olmanın ötesinde bu bölgelerle yoğun bir tarihi, kültürel ve dini bağımız, ciddi akrabalık ilişkilerimiz var. Bir Fransız askerliğinin mezarlığında bir Halepli asker yoktur. Ama bizim Çanakkale Şehitliğimizde Halepli evlatlar aynı siperde şehit düştükleri Anadolu evlatlarıyla koyun koyunadır. Bu bölgedeki istikrarsızlığın bizim için bir güvenlik sorunu olduğunu, ülkemizin terörden çektiği acılar, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığından uğradığımız zararın büyüklüğü zaten izaha gerek yoktur."

17 Aralık 2020 koronavirüs tablosu

17 Aralık 2020 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 206 bin 102 test yapıldı. 27 bin 515 yeni vaka, 4 bin 209 da yeni hasta tespit edildi. 17 Aralık 2020 Perşembe günü 243 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.