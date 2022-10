Ömer Çelik'ten maden kazası açıklaması: Olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin, Suriye bağlamındaki "Ulusal Acil Durum" başlıklı raporuna tepki göstererek, "Türkiye'nin sınırlarına, insanımıza, devletimize, anayasal düzenimize dönük herhangi bir tehdit gördüğümüzde bedeli ne olursa olsun ve sonu nereye giderse gitsin bunu yok etmeye kararlıyız, buna gereken cevabı vermeye kararlıyız" dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Bartın'daki büyük acının gölgesinde bu toplantının gerçekleştirildiğini dile getiren Çelik, MKYK toplantısında, Meclis çalışmaları haricinde en önemli vakit ayırdıkları maddenin Bartın'daki maden kazası olduğunu belirtti.

Bu olayla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin yapıldığını kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkması, tamamen aydınlanması için her türlü girişim, her türlü değerlendirme, her türlü soruşturma yapılacaktır. Haberlerde gördüğümüz gibi, oradaki gazın ölçülmesi, kişilerin tek tek takibiyle ilgili çip sisteminin olduğu şeklindeki değerlendirmelerle birlikte, bu acı olay nasıl meydana geldi, bu olayın oluşmasına sebep teşkil eden unsurlar nedir, her boyutuyla değerlendirilerek bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Biz de parti olarak süreci, bütün hassasiyetimizle takip edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim'de "Türkiye vizyonu" konuşması

Çelik, 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Türkiye vizyonu" konuşmasının yapılacağını ifade ederek, "Bununla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bütün vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak 'Türkiye vizyonu' konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz." dedi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmaların dünya tarafından nasıl takip edildiğini yakından izlediklerini belirten Çelik, bu mücadelenin hukuk içerisinde yürütüldüğünün altını çizdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini sağlamak gayesiyle sürdürdüğümüz bu faaliyetlerin aynı zamanda Avrupa'nın ve NATO'nun ortak güvenliğinin de merkezini teşkil ettiğini hiç kimsenin unutmaması gerekiyor." diyen Çelik, Türkiye açısından terörle mücadelenin milli egemenliğinin zorunlu bir sonucu olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında, "Ulusal Acil Durum" başlığıyla raporlar yayımladığını dile getiren Çelik, son raporun ise 12 Ekim 2022'de yayımlandığını aktardı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu raporda, Barış Pınarı ve diğer harekatlarımıza dönük olarak birtakım temelsiz, mesnetsiz, haksız, hukuksuz eleştiriler olduğunu görüyoruz. ABD gibi büyük bir NATO ülkesinden böyle bir rapor nasıl çıkabiliyor bunun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Ama orada 'Türkiye'nin YPG/PYD'ye karşı yürüttüğü mücadelenin, ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi zaafa uğrattığı, onun ulusal güvenliği için olağanüstü bir sıkıntı yarattığı' şeklinde birtakım ifadeler var. Bu ifadeler hem çok üzücü hem çok mantıksız. Düşünebiliyor musunuz, ABD gibi bir NATO ülkesinin DEAŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD/YPG terör örgütü olması son derece vahimdir."

ABD'nin 17 Ekim 2019 tarihli taahhüdüne bağlı olması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Orada, terör mücadele konusundaki açıklamanın hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir. Bir kere daha gördük ki Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mottosuyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarının talimatını vermesi sınırlarımızda bir terör devletinin kurulmasını engellemiş, terör devletçiklerinin kurulmasını sağlamaya çalışan siyasi planlamaları ve birtakım organizasyonları darmadağın etmiştir.

Eğer bu harekatlar olmasaydı Türkiye'nin sınırında PKK terör örgütünün ya da DEAŞ terör örgütünün birtakım sözde siyasi oluşumları söz konusu olacaktı. Bütün bu tablo, ne kadar haklı, ilkeli bir mücadele yürüttüğümüzü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Şunu hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Türkiye'nin sınırlarına, insanımıza, devletimize, anayasal düzenimize dönük herhangi bir tehdit gördüğümüzde bedeli ne olursa olsun ve sonu nereye giderse gitsin bunu yok etmeye kararlıyız, buna gereken cevabı vermeye kararlıyız."

Ömer Çelik, şimdiye kadar Türkiye'nin, ulusal güvenliği konusunda herhangi bir şekilde şaka yapmadığını, ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme konusunda hiç kimsenin icazetini duymaya ihtiyacının olmadığını, kim ne derse desin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme konusunda açık ve net bir tutum içerisinde olduğunun görüldüğünü belirtti.

Çelik, "Hala bu raporlar vasıtasıyla terör örgütlerine destek veriliyorsa ve bunu müttefiklerimiz yapıyorsa o zaman Türkiye'nin kendi bildiğini yapmaya devam etmekten ve bu terör örgütlerini bulundukları her yerde darmadağın etmekten başka bir seçeneği yoktur. Herhangi bir şekilde ne kara vatanımızda ne mavi vatanımızda herhangi bir mütecaviz yaklaşıma izin vermeyeceğimizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz." şeklinde konuştu.